Die Jenoptik-Aktie (WKN: A2NB60) war ausgehend vom im Januar 2022 bei 37,80 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im Oktober gesehenes 2-Jahres-Tief bei 18,44 EUR eingebrochen. Der anschließend etablierte mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt. Zuletzt hatte das Papier nach dem Erreichen eines Verlaufshochs bei 33,36 EUR eine mehrwöchige Abwärtskorrektur an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally vollzogen. Mit der dort am 26. April geformten Hammer-Kerze übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Am Freitag hellte sich das technische Bild weiter auf. Der Wert überwand begleitet von hohem Volumen die korrektive Abwärtstrendlinie, die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage, das 50%-Retracement der Abwärtskorrektur und schloss auf einem 7-Wochen-Hoch. Er lieferte hiermit ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende des Abschwungs und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände lassen sich bei 31,21 EUR, 32,03/32,15 EUR, 32,60 EUR und 33,36 EUR ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächsten bedeutenden Support bei aktuell 29,73/29,99 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde den bullishen Ausbruch negieren. Unmittelbar bearishe Signale im Sinne einer Ausdehnung der Abwärtskorrektur entstünden unterhalb von 28,52/28,86 EUR und 27,66/27,72 EUR. In diesem Fall dürfte die steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 26,68 EUR angesteuert und einem Test unterzogen werden.