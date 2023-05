Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends vom Corona-Crash-Tief bei 58,77 EUR im März 2020 bis auf ein im Januar 2022 gesehenes Allzeithoch bei 157,96 EUR vorstoßen können. Der anschließend etablierte Bärenmarkt endete oberhalb des im Juli verzeichneten Tiefs bei 93,67 EUR mit der Bestätigung eines übergeordneten Bodens im November. Am 17. Mai generierte das Papier zuletzt ein Anschlusskaufsignal mit dem bullishen Ausbruch aus einer im Februar gestarteten Seitwärtskorrektur. Der zwei Handelstage später erfolgte temporäre Anstieg über die historische Bestmarke auf ein neues Allzeithoch bei 161,02 EUR erwies sich indes als Fehlausbruch und somit als Bullenfalle. Es folgte ein drei Tage andauernder Kursrutsch an das Ausbruchsniveau der vorausgegangenen Handelsspanne, bevor sich der Wert in den vergangenen Tagen wieder an das Niveau der alten Bestmarke hocharbeitete. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über 161,02 EUR per Tagesschluss, um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des intakten übergeordneten Bullenmarktes zu erhalten. Im Erfolgsfall würden nächste Ausdehnungsziele bei 163,04/163,79 EUR und 167,32/169,74 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit einem Tagesschluss unterhalb der kurzfristig kritischen Supportzone bei 150,82-152,37 EUR wäre hingegen eine zweite Korrekturwelle zu favorisieren mit einem möglichen Abwärtsziel bei 147,10-148,86 EUR. Darunter käme es schließlich zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 145,00/145,83 EUR, 143,18 EUR, 141,36 EUR, 139,98 EUR und 134,66 EUR.