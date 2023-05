Diese Analyse wurde am 31.05.2023 um 07:02 Uhr erstellt.

Die Aktie des Biotechnologiekonzerns MorphoSys (WKN: 663200) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 146,30 EUR im Januar 2020 bis auf ein im Dezember 2022 bei 11,81 EUR verbuchtes 13-Jahres-Tief eingebrochen. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild läuft eine bislang dreiwellige Erholungsrally, die Bestandteil einer großen Trendumkehr werden könnte. Die jüngsten Kursavancen beförderten das Papier an die hierfür kritische Widerstandszone bei 24,63/24,77 EUR. Ausgehend vom intraday gesehenen 13-Monats-Hoch bei 24,92 EUR konsolidiert der Kurs aktuell unterhalb der genannten Hürde. Der markttechnischen Indikatoren befinden sich noch auf einem deutlich überkauften Niveau, so dass eine Ausdehnung der Verschnaufpause eingeplant werden sollte. Die Trendindikation von Seiten der gleitenden Durchschnittslinien unterstützt übergeordnet eine bullishe Sichtweise. Zuletzt hatte die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt (Golden Cross). Nächste Unterstützungen und mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lassen sich bei 21,66-22,43 EUR und 19,69-20,80 EUR ausmachen. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des Chartbildes und es müsste mit einem ernsthaften Test der kritischen Unterstützungsregion 17,51-18,50 EUR gerechnet werden. Gelänge den Bullen nach der laufenden Verschnaufpause der nachhaltige Ausbruch über die aktuelle Barriere bei 24,63-24,92 EUR per Wochenschluss, würde sich das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Potenzielle Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 27,87 EUR, 29,61 EUR und 31,05 EUR.