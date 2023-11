Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Bezogen auf die Performance der vergangenen zwölf Monate (- 31,34%) ist sie das Papier mit der größten relativen Schwäche im DAX. Ein übergeordnet relevantes Anschlussverkaufssignal entstand zuletzt mit dem Rutsch unter den Support bei 291-293 EUR am 13. Oktober. In der kurzen Frist legt das Kursgeschehen der letzten Tage Erholungschancen nahe. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich im extrem überverkauften Terrain, die Notierung hat einen relevanten Fibonacci-Support erreicht und im gestrigen Handel formte der Anteilsschein eine bullishe Reversalkerze (Engulfing). Ein Anstieg über das letzte Reaktionshoch bei 243,30 EUR würde das Erholungsszenario bestätigen. Mögliche Erholungsziele und potenzielle nächste Widerstände lauten im Erfolgsfall 253,98/256,50 EUR und 277,60/277,91 EUR. Zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst im Fall einer nachhaltigen Überwindung der massiven Barriere bei 291,90-316,59 EUR. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb von 215,30 EUR das Erholungsszenario zerstören. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 201,20 EUR, 183,05 EUR und 164,20 EUR.