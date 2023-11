Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,64 Prozent auf 14.810 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,82 respektive 1,94 Prozent an. In den drei Indizes gab es 67 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,14 Punkte auf 18,87 Zähler. Stärkste Sektoren waren Chemie (+2,86%) und Finanzdienstleister (+1,65%). Einzige Verlierer auf der Sektorenebene waren Banken (-0,24%) und Versicherungen (-0,12%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze um 8,45 Prozent. Hier beflügelte, dass der Wettbewerber Repligen Positives zum Auftragsbestand gemeldet hatte. Qiagen (+5,31%) und BASF (+4,45 %) reagierten dahinter mit kräftigen Zugewinnen auf ihre Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Am anderen Ende des Indextableaus zeigten Porsche AG (-0,87%), Siemens Energy (-0,78%) und Deutsche Bank (-0,50%) Schwäche.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 33.053 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,52 Prozent auf 14.410 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Es gab 15 neue 52-Wochen-Hochs und 119 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,88 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,31 Prozent auf 1,0582 USD. Gold gab an der Comex um 0,59 Prozent auf 1.994 USD nach. WTI-Öl verbilligte sich um 1,35 Prozent auf 81,20 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,01 Prozent fester bei 152,17 Punkten. Deutlich aufwärts tendierte der japanische Nikkei 225 (+2,41%) gestützt von einem fallenden Yen. Unternehmensseitig erfreute Toyota Motor (+4,71%) mit starken Geschäftszahlen). Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China verfehlte mit einem Stand von 49,5 Punkten im Oktober die Markterwartungen (Konsensschätzung: 50,8). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.872) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed mit anschließender Pressekonferenz im Fokus. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter der weltgrößten Volkswirtschaft die Geldpolitik unverändert lassen. Im Übrigen richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Arbeitsmarkt von ADP und auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Dupont und Kraft Heinz. Gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street legten bereits AMD (nachbörslich: -0,61%) und Amgen (nachbörslich: -0,46%) ihre Bilanzen vor.