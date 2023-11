Nächste Unterstützungen:

14.743/14.763

14.655-14.679

14.630

Nächste Widerstände:

14.824/14.830

14.888

14.917-14.948

Während sich die Erholung noch schwunglos gestaltet, hellte sich die Situation in den Marktbreiteindikatoren deutlicher auf. Der McClellan-Oszillator stieß in den positiven Bereich vor. Das Szenario einer zumindest kurzfristigen Bodenbildung erscheint plausibel, solange der Supportbereich 14.655-14.679 Punkten nicht unterschritten wird. Oberhalb des aktuellen Widerstands bei 14.824/14.830 Punkten lauten nächste potenzielle Ziele und Hürden 14.888 Punkte und 14.917-14.948 Punkte. Ein Tagesschluss über 14.985/14.991 Punkte würde das Erholungsszenario bestätigen mit nächstem Ziel bei 15.100/15.103 Punkten. Erst oberhalb der Region 15.480/15.575 Punkte würde der intakte mittelfristige Abwärtstrend in Frage gestellt. Zu bearishen Anschlusssignalen käme es unterhalb von 14.655 Punkten und 14.630 Punkten. Offene Abwärtsziele liegen weiterhin bei 14.560 Punkten und 14.327-14.458 Punkten.