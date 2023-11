Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf und verfügt über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Im Mai gelang ihr der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über die alte Bestmarke aus dem Jahr 2020. Zuletzt ging der Wert unterhalb des am 21. September bei 215,20 EUR verzeichneten Rekordhochs in den Konsolidierungsmodus über. Dabei konnte er sich auf der steigenden 50-Tage-Linie stabilisieren. Im gestrigen Handel formte der Anteilsschein eine lange bullishe Tageskerze und verbuchte in der Schlusskursbetrachtung eine neue historische Bestmarke. Ein Tagesschluss oberhalb von 215,20 EUR würde die Dominanz der Bullen bestätigen und ein Anschlusskaufsignal liefern. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 218,25/219,48 EUR, 222,12 EUR und 226,40/227,85 EUR. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 211,50 EUR und 206,20-208,14 EUR ausmachen. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird oder ein Intraday-Rutsch unter 204,00 EUR erfolgt. Darunter wäre ein Test der steigenden 100-Tage-Linie bei aktuell 199,59 EUR zu favorisieren. Das Unternehmen wird am 9. November seine Quartalszahlen vorlegen.