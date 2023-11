Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte eine Beschleunigung der Erholungsbewegung von den jüngsten Tiefs. Stützend wirkten deutlich fallende Anleiherenditen. Der DAX zog um 0,76 Prozent auf 14.923 Punkte an. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,08 beziehungsweise 0,57 Prozent. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Versicherungen (+1,79%) die Nase vorne. Hier beflügelte eine positive Studie von JPMorgan zu den europäischen Rückversicherern. Daneben waren die zinssensiblen Immobilienwerte und Telekommunikationswerte stark gesucht. Schwach tendierte derweil der Chemiesektor (-1,71%), belastet von Gewinnmitnahmen bei BASF (-2,87%). Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,82 Punkte auf ein 3-Wochen-Tief bei 18,06 Zählern ab und testet nun die Aufwärtstrendlinie vom September-Tief und zugleich die 200-Tage-Linie. Hannover Rück sprang an der DAX-Spitze um 3,02 Prozent nach oben. Deutliche Zugewinne waren auch bei Sartorius (+2,54%), Rheinmetall (+2,26%) und Munich Re (+1,96%) zu beobachten. Siemens Energy (-1,39%) und andere Aktien der Windenergiebranche litten unter negativen Nachrichten von Orsted. Der dänische Konzern meldete eine milliardenschwere Abschreibung sowie die Einstellung von zwei Windparkprojekten mit Verweis auf explodierende Kosten und Lieferverzögerungen.

Die US-Notenbank Fed ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial um 0,67 Prozent auf 33.275 Punkte zu. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,77 Prozent auf 14.665 Zähler an. 65 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Es gab 29 neue 52-Wochen-Hochs und 138 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0566 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um elf Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 4,77 Prozent. Gold notierte an der Comex 0,36 Prozent tiefer bei 1.987 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI fiel um 0,16 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 80,89 USD und verletzte damit seine 100-Tage-Linie. Die Lagerbestände waren auf Wochensicht stärker als erwartet gestiegen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,45 Prozent fester bei 154,46 Punkten und verzeichnete damit den stärksten Kursanstieg seit Juli. Alle Sektoren konnten zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.020) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den Industrie-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Daneben stehen Zinsentscheidungen der Bank of England und der Norges Bank an. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Zalando, Heidelberg Materials, Lufthansa, Fresenius Medical Care (FMC), Novo Nordisk, Shell, Starbucks und Conocophillips. Bereits gestern Abend hob FMC seine Ergebnis-Prognose für das laufende Jahr an. Der Dialysedienstleister rechnet nun mit einem operativen Ergebnis, das im Vergleich zum Vorjahr im niedrig einstelligen Prozentbereich zulegt. Zalando senkte derweil seine Umsatzprognose mit Blick auf eine schwächelnde Nachfrage, bestätigte jedoch den Gewinnausblick.