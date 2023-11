Nächste Unterstützungen:

14.890

14.858

14.786

Nächste Widerstände:

14.948

14.985/14.991

15.049

Die kurzfristige Bodenbildung im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends nimmt Konturen an. Das am Dienstag generierte bullishe Signal von Seiten der Marktbreiteindikatoren wurde mit dem gestrigen Kursgeschehen bestätigt. Die Erholungsrally verfügt über weiteres Potenzial, dürfte heute mit Blick auf die vorbörsliche Indikation aber bereits zur Eröffnung auf nächste relevante Widerstandsthemen stoßen. Nächste Ziele und Hürden liegen bei 14.985/14.991 Punkten, aktuell 15.049 Punkten (fallende 200-Stunden-Linie) und 15.098/15.103 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage mit Ausdehnungszielen bei 15.146 Punkten und 15.214-15.288 Punkten. Erst oberhalb der Region 15.480/15.575 Punkte würde der intakte mittelfristige Abwärtstrend in Frage gestellt. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 14.890 Punkten, 14.858 Punkten und 14.786 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes Warnsignal für ein mögliches Ende des Erholungstrends und eine Fortsetzung der übergeordneten Schwächephase liefern. Zu unmittelbar bearishen Anschlusssignalen käme es unterhalb von 14.655 Punkten und 14.630 Punkten. Offene Abwärtsziele liegen weiterhin bei 14.560 Punkten und 14.327-14.458 Punkten.