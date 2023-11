Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte in den Jahren 2021 und 2021 einen Boden ausgebildet und war anschließend dynamisch bis auf ein im März dieses Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 11,16 EUR angestiegen. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der Anteilsschein erreichte im Rahmen des zuletzt beschleunigten Abverkaufs eine übergeordnet relevante Unterstützungsregion und verbuchte am 1. November ein Jahrestief bei 6,51 EUR. Die markttechnischen Indikatoren notierten im extrem überverkauften Terrain und hatten positive Divergenzen zur Preiskurve ausgebildet. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang das Papier im gestrigen Handel mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von hohem Volumen aus der Spanne der vorausgegangenen neun Handelstage auf ein 2-Wochen-Hoch. Die positive Implikation der bullishen Kerze der Vorwoche (Harami) wurde hierdurch bestätigt. Damit ergibt sich die Chance für eine deutlichere Erholungsrally mit möglichem Ziel bei 7,36-7,61 EUR, wo sich unter anderem das 23,6%-Fibonacci-Retracement und derzeit die fallende 50-Tage-Linie befinden. Oberhalb dieser Zone wäre eine Ausdehnung in Richtung 7,92-8,29 EUR vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die Bären im mittelfristigen Zeitfenster im Vorteil. Nächste Unterstützungen liegen bei 6,86-6,92 EUR und 6,68 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der Supportzone 6,48-6,56 EUR würde das Erholungsszenario negieren und eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends in Richtung 5,83 EUR und eventuell 5,24-5,48 EUR nahelegen.