Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Nach einer volatilen mehrmonatigen Seitwärtskorrektur oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie setzte sie zuletzt den Aufschwung über die kritische Hürde bei 129,74-131,70 EUR dynamisch fort bis auf ein im gestrigen Handel markiertes 3-Jahres-Hoch bei 134,72 EUR. Der kurzfristige Fokus richtet sich nun auf die in unmittelbarer Rufweite befindliche nächste Ziel- und Widerstandszone bei 134,81-136,07 EUR. Angesichts der bereits überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren sollte eine mehrtägige Verschnaufpause an dieser Region nicht überraschen. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss, würden die weiteren Ziele bei 138,48/138,77 EUR und 141,59/143,32 EUR (Rekordhoch aus dem Jahr 2020) auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste relevante Unterstützungen und potenzielle Auffangregionen für den Fall eines Rücksetzers bei 130,84/131,70 EUR, 129,74 EUR und 128,18/128,72 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung 125,17/125,85 EUR, 123,00 EUR und eventuell 120,26-121,43 EUR (mittelfristig kritischer Support).