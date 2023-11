Der deutsche Aktienmarkt verblieb am Donnerstag in seinem Erholungstrend. Als stützende Faktoren wirkten überwiegend positiv hereingekommene Quartalszahlen sowie die Einigung innerhalb der Bundesregierung auf einen subventionierten Industriestrompreis. Der DAX kletterte den dritten Tag in Folge um 0,81 Prozent auf 15.353 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,69 respektive 0,99 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 79 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,28 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 15,07 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Medienwerte (+3,13%) die Nase vorne, gefolgt von Einzelhandelswerten (+2,42%) und Konsumtiteln (+2,11%). Verluste auf der Sektorenebene verbuchten lediglich Versicherungen (-0,13%) und Automobilwerte (-0,09%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 6,30 Prozent. Hier beflügelte ein Medienbericht, wonach es zu einer grundsätzlichen Einigung über staatliche Garantien für Projekte des Konzerns gekommen sei. Merck KGaA folgte nach Quartalszahlen auf dem zweiten Platz mit einem Plus von 3,92 Prozent. Ebenfalls nach Quartalszahlen im Fokus standen Henkel (+3,53%), Brenntag (+1,56%), Deutsche Telekom (+0,87%), Rheinmetall (-0,91%), Airbus (-1,96%) und Hannover Rück (-2,33%).

An der Wall Street tendierten die Kurse nach falkenhaft interpretierten Äußerungen von Fed-Chairman Powell und steigenden Anleiherenditen in Gefolge einer schwach verlaufenden Auktion 30-jähriger Staatsanleihen südwärts. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,65 Prozent tiefer bei 33.892 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent abwärts auf 15.188 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE wiesen negative Vorzeichen auf. Das Abwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 92 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,38 Prozent auf 1,0668 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 13 Basispunkte nach oben auf 4,62 Prozent und überquerte damit die steigende 50-Tage-Linie. WTI-Öl handelte 0,33 Prozent fester bei 75,58 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,27 Prozent auf 1.963 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,85 Prozent tiefer bei 155,90 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.278) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Allianz und Bechtle.