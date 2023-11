Die Krones-Aktie (WKN:633500) hatte unterhalb des im April bei 120,30 EUR verzeichneten 5-Jahres-Hochs ein mehrmonatiges Top geformt und mit dem Kursrutsch im August bestätigt. Zuletzt konnte sie sich an einem bedeutenden Ziel- und Unterstützungscluster stabilisieren. Dieses resultiert unter anderem aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der im Juni 2022 gestarteten Aufwärtswelle und aus mehreren Hoch- und Tiefpunkten aus dem Jahr 2022. Die oberhalb des Verlaufstief bei 89,25 EUR etablierte mehrtägige Handelsspanne löste das Papier schließlich am Freitag in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen nach oben auf. Begleitet von hohem Volumen überwand die Notierung daneben die 50-Tage-Linie und verzeichnete ein 5-Wochen-Hoch. Das kurz- bis mittelfristige Chartbild hat sich hierdurch aufgehellt. Im Fokus steht nun die in Rufweite befindliche wichtige Widerstandsregion 100,00-102,06 EUR, wo sich derzeit unter anderem auch die korrektive Abwärtstrendlinie vom April-Hoch befindet. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende des mittelfristigen Kursabschwungs liefern. Bestätigungen lägen in einer Herausnahme der weiteren Hürden bei 103,80-104,95 EUR, 108,44 EUR und 112,60-115,00 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Kurzfrist-Bullen in einer starken Position, solange der Support bei 95,75 EUR (SMA 50) per Tagesschluss verteidigt werden kann. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 92,85-93,25 EUR und 88,75-89,25 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone wäre schließlich eine Ausdehnung des Abwärtstrends in Richtung der Zone 80,57-81,30 EUR zu favorisieren.