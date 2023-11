Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen durch fallende Anleiherenditen getriebenen Erholungstrend zum Wochenausklang fort. Der DAX schloss 0,30 Prozent fester bei 15.189 Punkten. Auf Wochensicht gewann er 3,42 Prozent hinzu. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 1,65 respektive 1,43 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank den vierten Tag in Folge um 0,90 Punkte auf ein 3-Wochen-Tief bei 16,32 Zählern. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+3,69%) und Finanzdienstleister (+2,77%). Am schwächsten tendierten Versicherungen (-1,56%) und Softwareaktien (-0,47%). Siemens Energy haussierte nachrichtenlos um 8,70 Prozent und belegte damit die DAX-Spitze. Nach ihren Quartalsbilanzen gesucht waren Vonovia (+7,78%) und BMW (+2,04%). Der Münchener Autobauer konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen übertreffen. Beim Immobilienkonzern stützten gestiegene Mieteinnahmen sowie der laufende Rückgang der Marktzinsen. Bei Hannover Rück (-2,18%) und Munich Re (-2,06%) setzten sich die jüngsten Gewinnmitnahmen fort.

An der Wall Street beflügelten schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten für Oktober. Diese bekräftigten die Hoffnung der Marktteilnehmer auf ein Ende der Leitzinsanhebungen im laufenden Zyklus. Der Dow Jones Industrial verbesserte sich um 0,66 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch bei 34.061 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,21 Prozent auf 15.099 Zähler an. 82 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 82 Prozent. 82 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete belastet von den Konjunkturdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,97 Prozent fester bei 1,0725 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf 4,57 Prozent ab. Gold handelte an der Comex 0,29 Prozent fester bei 1.999 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,73 Prozent auf 81,03 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,68 Prozent fester bei 159,33 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+4,40%) zu beobachten. Mit Blick auf die Sektoren waren Technologiewerte (+2,36%) am stärksten gesucht. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.212) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie und den Servicesektor-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ryanair Holdings.