Diese Analyse wurde am 06.11.2023 um 08:13 Uhr erstellt.

Der DAX kletterte am Freitag nach einer positiven Eröffnung und einem mehrstündigen Rücksetzer weiter nach oben und verzeichnete am Nachmittag ein 2-Wochen-Hoch bei 15.270 Punkten. Nach Gewinnmitnahmen verabschiedete er sich bei 15.189 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 46 Punkten gegenüber dem Vortag.