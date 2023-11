Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im Oktober 2022 gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier einen Aufwärtstrend, der am 20. September in einem Hoch bei 31,22 EUR gipfelte. Im Rahmen der anschließenden dynamischen Abwärtswelle verletzte es die Aufwärtstrendlinie und testete den Support des Reaktionstiefs vom Juni (24,02 EUR). In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen vollzog der Anteilsschein mit einer langen bullishen Tageskerze eine schwungvolle Erholung von dieser Unterstützungsregion bis auf 25,95 EUR. Zuletzt konsolidierte er diesen Impuls innerhalb der Range der bullishen Kerze. Nächster Support befindet sich bei 25,18 EUR, 24,94 EUR und 24,70 EUR. Kann sich die Notierung per Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke halten, sind die Aussichten für eine weitere Erholungswelle gut. Ein Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 25,72/25,80 EUR würde eine erste preisliche Bestätigung für dieses Szenario liefern. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die gebrochene Trendlinie bei derzeit 26,33 EUR sowie die Widerstandscluster bei 26,72/26,75 EUR und 27,42-27,59 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg per Tagesschluss über die letztgenannte Zone käme es zu einer Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde unterhalb von 23,93 EUR (Tagesschlusskursbasis) mit nächstem Ziel 23,29 EUR. Darunter wäre im mittelfristigen Zeitfenster ein Wiedersehen mit dem Vorjahrestief einzuplanen. Mögliche Zwischenetappen lauten in diesem Fall 22,48 EUR und 21,31 EUR.