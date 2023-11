Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Start der neuen Handelswoche südwärts. Belastend wirkten steigende Anleiherenditen. Der DAX fiel um 0,35 Prozent auf 15.136 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,91 und 0,47 Prozent. In den drei Indizes gab es 35 Kursgewinner und 61 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,10 Punkte auf ein 4-Wochen-Tief bei 16,22 Zähler. Von der Sektorenseite konnten lediglich Konsumwerte (+0,19%) und Technologiewerte (+0,11%) zulegen. Schwächste Sektoren waren Finanzdienstleister (-2,19%) und Chemiewerte (-1,76%). Siemens kletterte an der DAX-Spitze um 0,92 Prozent. Stark gesucht waren daneben adidas (+0,89%) und Rheinmetall (+0,74%). Vonovia hielt die rote Laterne mit einem Abschlag von 5,43 Prozent. Auffällige Schwäche zeigten auch Sartorius (-2,06%) und Symrise (-1,97%). Im MDAX sackte Lanxess nach einer Gewinnwarnung und der Ankündigung einer Dividendensenkung um 6,09 Prozent ab. K+S (-6,75%) und Evotec (-6,25%) wurden von negativen Analysteneinschätzungen belastet.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 34.096 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,37 Prozent auf 15.155 Zähler vor. Die Marktbreite gestaltete sich indes auffällig negativ. 70 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. 36 neuen 52-Wochen-Hochs standen 24 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar konnte sich nach zwischenzeitlicher Markierung eines 8-Wochen-Tiefs erholen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent tiefer bei 1,0721 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um zehn Basispunkte auf 4,67 Prozent an. Gold verbilligte sich hiervon belastet an der Comex um 0,67 Prozent auf 1.986 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,47 Prozent auf 80,89 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,28 Prozent tiefer bei 157,68 Punkten. Die Exporte aus China sanken im Oktober um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit deutlicher als erwartet. Die Importe in die zweitgrößte Volkswirtschaft stiegen hingegen um 3,0 Prozent und damit erstmals seit acht Monaten, während Experten im Konsens mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die australische Notenbank RBA hob ihren Leitzins wie ganz überwiegend erwartet mit Blick auf die weiterhin zu hohe Inflation um 25 Basispunkte auf 4,35 Prozent an. Zuvor hatten die Währungshüter in Down Under die Cash Rate vier Sitzungen in Folge unverändert gelassen. Der Austral-Dollar stand daraufhin dennoch unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.094) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie auf die Erzeugerpreise in der Eurozone im September. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck, UBS, Evonik Industries, Fraport, Hella, Adva Optical, Hochtief und Schaeffler. Die Deutsche Börse kündigte gestern Abend eine Änderung der Ausschüttungsquote sowie ein Aktienrückkaufprogramm für 300 Millionen EUR an. Der Online-Möbelhändler Westwing hob seine EBITDA-Jahresprognose deutlich an.