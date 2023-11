Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag Zugewinne verbuchen. Stützend wirkten unter Druck stehende Ölpreise und fallende Anleiherenditen. Der DAX schloss 0,11 Prozent fester bei 15.153 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,80 respektive 1,03 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 48 Gewinner und 49 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 77 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,41 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 15,81 Zähler. Stärkste Sektoren waren Finanzdienstleister (+2,63%) und Software (+2,26%). Die deutlichsten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Automobilwerten (-1,13%) und Versicherungen (-0,83%) zu beobachten. Deutsche Börse setzte sich mit einem Plus von 3,52 Prozent an die DAX-Spitze. Der Börsenbetreiber hatte im Rahmen seines Kapitalmarkttages mit seiner Gewinnprognose erfreut. Demnach soll der Nettoerlös bis 2026 um jährlich 10 Prozent zulegen. Als Schlusslicht im Leitindex sackte Daimler Truck nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen um 4,62 Prozent ab.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,17 Prozent auf 34.153 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent nach oben auf 15.296 Zähler. An der NYSE gab es 1.208 Kursgewinner und 1.664 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Es gab 30 neue 52-Wochen-Hochs und 54 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,19 Prozent auf 1,0696 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um neun Basispunkte auf 4,58 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,66 Prozent auf 1.976 USD. Der Preis für WTI-Öl sackte um 4,03 Prozent auf 77,56 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,62 Prozent tiefer bei 156,63 Punkten. In Tokio gab der Topix Banks Index nach taubenhaften Kommentaren von BoJ-Chef Ueda um 4,75 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.097) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die endgültigen Oktober-Verbraucherpreisdaten für Deutschland und die September-Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Unternehmensseitig steht eine Flut an Geschäftszahlen auf der Agenda. Unter anderem berichten Commerzbank, DHL Group, E.ON, Siemens Healthineers, adidas, Bayer, Continental, Munich Re und Airbus.