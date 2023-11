Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 40,32 EUR verzeichnet. Der anschließende Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein im April gesehenes 12-Monats-Hoch bei 58,08 EUR. Dort übernahmen die Bären wieder das Ruder und schickten die Notierung bis auf im September verbuchte 44,39 EUR hinab. Der seither laufende Erholungstrend trägt bislang aus der preislichen Sicht korrektive Züge. Im gestrigen Handel reagierte der Wert positiv auf veröffentlichte Geschäftszahlen, scheiterte jedoch im Tageshoch an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Mit Blick auf noch offene Erholungsziele sowie das seit Mitte September zu beobachtende bullishe Bild im Handelsvolumen erscheint eine Ausdehnung der Erholung plausibel. Ein Break über 49,34 EUR würde das Ziel bei 50,05-50,33 EUR in den Fokus rücken. Ein weitergehender nachhaltiger Anstieg über 50,60 EUR per Tagesschluss würde ein erstes prozyklisches Signal für eine deutlichere Rally mit nächsten Zielen bei 52,18/52,86 EUR und eventuell 53,98 EUR senden. Nächster Support befindet sich bei 48,06 EUR und 46,71-47,15 EUR. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb 45,51-46,11 EUR, dann mit nächstem Ziel 44,39 EUR.