Der deutsche Aktienmarkt arbeitete sich zur Wochenmitte weiter nach oben. Der DAX schloss 0,51 Prozent fester bei 15.230 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,13 respektive 0,69 Prozent. Alle drei Indizes konnten damit neue Mehrwochenhochs erzielen. Mit Blick auf die Einzelwerte gab es 68 Kursgewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog leicht mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,45 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 15,35 Zähler. Stärkste Sektoren waren Transport (+2,91%), Medien (+1,26%) und Software (+1,05%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Einzelhandel (-1,66%), Versorger (-1,10%) und Finanzdienstleister (-0,66%). Continental zog an der DAX-Spitze nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen um 4,08 Prozent an. Daneben berichteten aus dem Leitindex auch DHL Group (+2,87%), Siemens Healthineers (+1,27%), Munich Re (+0,81%), Commerzbank (+0,72%), adidas (-1,32%), Bayer (-0,80%) und E.ON (-0,79%) über ihre Zahlenwerke.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,12 Prozent tiefer bei 34.112 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 0,11 Prozent nach oben auf 15.313 Zähler. An der NYSE gab es 1.199 Kursgewinner und 1.647 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 66 Prozent. 38 neuen 52-Wochen-Hochs standen 64 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels wenig verändert bei 1,0708 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um neun Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 4,49 Prozent ab. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,96 Prozent auf 1.955 USD. Der Preis für WTI-Öl setzte seine Talfahrt mit einem Minus von 2,21 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 75,66 USD fort.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent fester bei 157,35 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierte der japanische Nikkei 225 (+1,49%). Von der konjunkturellen Seite standen Inflationsdaten aus China im Fokus. Die zweitgrößte Volkswirtschaft rutschte im Oktober in eine Deflation. Die Verbraucherpreise sanken gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent (Konsensschätzung: -0,1%). Die Erzeugerpreise fielen um 2,6 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.223) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Brenntag, Deutsche Telekom, Merck KGaA, Hannover Rück, Henkel und Rheinmetall. Walt Disney (nachbörslich: +3,31%) konnte mit den gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen überzeugen. Airbus verfehlte derweil mit der nachbörslich präsentierten Bilanz die Erwartungen, bekräftige jedoch die Jahresprognose.