Nächste Unterstützungen:

15.195

15.046-15.086

14.950-14.971

Nächste Widerstände:

15.288

15.324-15.373

15.394

An der übergeordneten Ausgangslage ergeben sich durch das gestrige Kursgeschehen keine Veränderungen. Der mittelfristige Trend vom Juli-Hoch bleibt abwärtsgerichtet. Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt die Wahrscheinlichkeit von Konsolidierungstendenzen oder auch eines deutlicheren Rücksetzers erhöht. Mit Blick auf den Stundenchart entstünde mit einem Stundenschluss unter 15.195 Punkten ein erstes Signal für einen neuerlichen Übergang in den Konsolidierungsmodus. Darunter würden die bedeutenderen Supportbereiche bei 15.046-15.086 Punkten und 14.950-14.971 Punkten in den Fokus rücken. Gelänge heute ein Break über 15.288 Punkte, wäre ein unmittelbares Abarbeiten der bedeutenden Ziel- und Widerstandsregion 15.324-15.373 Punkte zu favorisieren, wo sich unter anderem auch die mehrmonatige Abwärtstrendlinie befindet. Weitere Barrieren darüber liegen bei 15.394 Punkten, 15.413 Punkten und 15.450 Punkten.