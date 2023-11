Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte im Verlauf des mehrjährigen Abwärtstrends im April 2022 ein 10-Jahres-Tief bei 56,56 EUR verzeichnet. Darüber gelang die Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens und die Etablierung eines Aufwärtstrends, der die Notierung bis auf ein im Mai dieses Jahres gesehenes 16-Monats-Hoch bei 78,84 EUR beförderte. Die dort gestartete Abwärtskorrektur ließ sie bis zum 4. Oktober auf 65,88 EUR und damit bis knapp oberhalb der primären Aufwärtstrendlinie absinken. Darüber konnte sich das Papier stabilisieren. Die dabei etablierte Handelsspanne unterhalb des 23,6%-Fibonacci-Retracements wurde schließlich am Donnerstag in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen nach oben hin aufgelöst. Begleitet von hohem Handelsvolumen überwand der Kurs dabei auch die korrektive Abwärtstrendlinie mit einer bullishen Kurslücke und schraubte sich am Freitag mit noch höherem Volumen bis auf ein 2-Monats-Hoch bei 70,78 EUR. Die steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 70,67 EUR konnte per Tagesschluss (70,70 EUR) knapp zurückerobert werden. Die mittelfristige Ausgangslage bleibt vielversprechend für die Bullen, solange die Supportzone bei 67,16-68,27 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darüber befinden sich mögliche Auffangbereiche bereits bei 69,66 EUR und 68,78-69,08 EUR. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements bei 70,83 EUR eine Bestätigung des bullishen Bias liefern. Potenzielle nächste Ziele lassen sich bei 72,10-72,70 EUR und 73,58-74,02 EUR ausmachen. Weitere Widerstände liegen bei 75,78-76,24 EUR und 78,03-78,98 EUR.