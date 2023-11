Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang klar die negativen Vorzeichen. Händler verwiesen zur Begründung auf falkenhafte Kommentare des Fed-Chefs Jerome Powell vom Vortag. Der DAX schloss 0,77 Prozent tiefer bei 15.234 Punkten. Auf Wochensicht kletterte er um 0,30 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Abschläge von 2,05 respektive 1,58 Prozent. In den drei Indizes gab es 16 Gewinner und 78 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,24 Punkte höher bei 15,31 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance stemmten sich Banken (+0,07%), Versorger (+0,05%) und Versicherungen (+0,03%) gegen den Negativtrend. Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten (-2,96%) und Pharma & HealthCare (-2,75%) zu beobachten. Commerzbank kletterte an der DAX-Spitze um 1,28 Prozent. Henkel verbesserte sich dahinter um 1,20 Prozent. Auf der Negativseite fielen Zalando (-4,16%), Bayer (-3,95%) und Siemens Energy (-3,00%) durch Schwäche auf. Allianz schloss nach Geschäftszahlen 0,14 Prozent tiefer. Im MDAX sackte Bechtle nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen und ungeachtet einer bestätigten Jahresprognose um 5,17 Prozent ab. Auch United Internet (-7,25%) blieb mit Zahlen hinter der Konsensschätzung zurück.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 1,15 Prozent fester auf einem 7-Wochen-Hoch bei 34.283 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,25 Prozent auf ein 9-Wochen-Hoch bei 15.529 Zählern an. 71 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 105 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,61 Prozent nach. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent höher bei 1,0685 USD. Deutlich unter Druck standen die Edelmetalle. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,52 Prozent auf 1.940 USD. Silber, Platin und Palladium verloren zwischen 2,01 und 3,83 Prozent. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 2,03 Prozent auf 77,28 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach anfänglich freundlicher Tendenz zuletzt uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent fester bei 156,06 Punkten. Die Börsen in Singapur und Malaysia blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,48 Prozent. Hier belastet die am späten Freitagabend erfolgte Senkung des Rating-Ausblicks für die USA seitens der Agentur Moody’s. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.281) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Porsche Holding SE, Talanx, Salzgitter, Bilfinger und Hypoport.