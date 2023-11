Nächste Unterstützungen:

15.172/15.195

15.045-15.094

14.890-14.950

Nächste Widerstände:

15.245-15.275

15.291

15.319-15.373

Per Tagesschluss (15.234) unterschritt er die am Vortag überwundene fallende 50-Tage-Linie (15.304). Damit korrigiert das deutsche Börsenbarometer die mehrwöchige Erholungsrally vom Oktober-Tief bei 14.630 Punkten. In der kurzen Frist ist mit Blick auf die Sentimentdaten und die Wellenstruktur eine Ausdehnung der Verschnaufpause zu favorisieren. Die Aussicht auf eine nachfolgende weitere Aufwärtswelle bleibt gut, solange die kritische Supportzone bei 14.890-14.950 Punkten nicht per Tagesschluss unterboten wird. Im heutigen Handel verfügt der Index über nächste potenzielle Auffangbereiche bei 15.172/15.195 Punkten und 15.045-15.094 Punkten. Nächste potenzielle Hürden liegen bei 15.245-15.275 Punkten, 15.291 Punkten und 15.319-15.373 Punkten. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde das mittelfristige Chartbild leicht aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 15.575 Punkte nahelegen.