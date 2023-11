Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt schwenkte sie unterhalb des am 4. April bei 281,30 EUR markierten Rekordhochs in den Korrekturmodus ein. Vom am 4. Oktober bei 226,50 EUR gesehenen Korrekturtief strebte die Notierung wieder an die Hürde der oberen Begrenzung der etablierten mehrmonatigen Stauzone. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch auf der Oberseite mit einem neuen Rekordhoch bei 282,50 EUR. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Das kurzfristige Bild bleibt bullish, solange der Support bei 267,20-270,00 EUR nicht unterschritten wird. Ein Tagesschluss oberhalb der Marke von 287,00 EUR würde dafürsprechen, dass der gestrige Ausbruch zu einer signifikanten Ausdehnung der übergeordneten Haussebewegung führt. Als potenzielle nächste Extensionsziele fungieren im Erfolgsfall die Marken 296,21 EUR, 302,23 EUR, 313,98-315,35 EUR und 336,10 EUR. Unterhalb von 267,20 EUR (Tagesschlusskursbasis) entstünde derweil Korrekturpotenzial in Richtung 253,30-258,65 EUR.