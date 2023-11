Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart bei niedrigen Umsätzen die positiven Vorzeichen. Der DAX stieg um 0,73 Prozent auf 15.345 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,47 beziehungsweise 0,65 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,21 Punkte auf 15,11 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,69%) die Nase vorne, gefolgt von Industriewerten (+1,49%) und Telekommunikationswerten (+0,97%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel (-0,81%) und Versorger (-0,55%). Siemens Energy belegte mit einem Kurssprung um 6,03 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Hier beflügelte ein Medienbericht, wonach der Konzern am Mittwoch im Rahmen der Bilanzvorlage eine Einigung über eine Staatsgarantie für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden verkünden könnte.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,16 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 34.338 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab derweil um 0,30 Prozent auf 15.483 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.403 Kursgewinner und 1.457 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 51 neuen 52-Wochen-Hochs standen 78 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent fester bei 1,0700 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um zwei Basispunkte auf 4,63 Prozent zu. Gold stieg an der Comex um 0,66 Prozent auf 1.950 USD. Der Preis für WTI-Öl zog um 1,75 Prozent auf 78,52 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent fester bei 156,75 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi und dem australischen ASX 200 zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.361) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Verbraucherpreisdaten für Oktober. Daneben ist der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von RWE, Delivery Hero, Nordex, Varta, ProsiebenSat1 Media, Vitesco Technologies, Eckert & Ziegler, Vodafone Group und Home Depot. Die Aktie von TAG Immobilien dürfte heute unter der gestern Abend verkündeten erneuten Streichung der Dividende leiden. Hensoldt steht mit der Bestätigung der Vorbereitung einer Kapitalerhöhung im Fokus.