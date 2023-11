Nächste Unterstützungen:

15.306-15.329

15.252/15.261

15.172-15.213

Nächste Widerstände:

15.346-15.373

15.409-15.417

15.475/15.484

Damit überwand der Index erneut die 50-Tage-Linie und probt den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie vom im Juli verbuchten Rekordhoch. Im heutigen Handel bleibt die Ausgangslage günstig für die Bullen, solange der aktuelle Support bei 15.306-15.329 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Darunter würden potenzielle Auffangbereiche bei 15.252/15.261 Punkten und 15.172-15.213 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite entstünde ein kurzfristig relevantes bullishes Anschlusssignal, falls die aktuelle Barriere bei 15.346-15.373 Punkten per Stundenschluss überschritten wird. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Zielbereiche 15.409-15.417 Punkte und 14.475/15.484 Punkte.