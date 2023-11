Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Dienstag von einer schwächer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisinflation und beschleunigte den etablierten Erholungstrend deutlich. Der DAX sprang um 1,76 Prozent nach oben auf 15.614 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten noch sattere Kursgewinne von 3,29 und 2,52 Prozent. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und zwölf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 88 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,71 Punkte auf 14,39 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten alle Sektoren bis auf Telekommunikationswerte (-0,41%) zulegen. Am stärksten nach oben tendierten Einzelhandelswerte (+7,00%), Finanzdienstleister (+3,83%) und Konsumwerte (+3,29%). Im DAX standen Zalando (+10,58%), Vonovia (+8,26%) und Sartorius (+8,03%) in der Anlegergunst ganz oben. Rheinmetall (-1,35%) litt als Schlusslicht unter Gewinnmitnahmen.

An der Wall Street haussierte der Dow Jones Industrial um 1,43 Prozent auf 34.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,13 Prozent auf 15.812 Zähler. Die Marktbreite sendete sehr bullishe Signale. 90 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 90 Prozent. 120 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand nach den Verbraucherpreisdaten massiv unter Druck und zeigte den größten Tagesverlust dieses Jahres. EUR/USD verzeichnete zum Ende des New Yorker Handels einen Aufschlag von 1,73 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 1,0883 USD. Das Währungspaar überwand damit die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um 19 Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 4,44 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,86 Prozent auf 1.967 USD. WTI-Öl handelte unverändert bei 78,26 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 2,02 Prozent fester bei 160,63 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+3,10%) in Hongkong zu beobachten. Im Fokus standen chinesische Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausfielen. Die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft legte im Oktober um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (Konsensschätzung: +4,3%). Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 7,6 Prozent (Konsensschätzung: +7,0%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.648) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, zu den Erzeugerpreisen und zum Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Energy und Infineon.