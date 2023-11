Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Kursaufschwung zur Wochenmitte fort. Stützend wirkten besser als erwartete Konjunkturdaten aus China. Am Nachmittag lieferten US-Konjunkturdaten ebenfalls eine positive Überraschung, zeigten jedoch keine Auswirkungen auf das Kursgeschehen. Der DAX schloss 0,86 Prozent fester bei 15.748 Punkten und überwand damit die vielbeachtete 200-Tage-Linie. MDAX und TecDAX rückten um 0,80 respektive 1,23 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,30 Punkte auf ein 9-Wochen-Tief bei 14,09 Zählern. Stärkste Sektoren waren Technologie (+8,37%), Einzelhandel (+3,03%) und Banken (+1,70%). Am schwächsten tendierten Finanzdienstleister (-1,07%) und Telekommunikationswerte (-0,65%). Nach der Vorlage der Quartalszahlen belegten Infineon (+9,69%) und Siemens Energy (+8,78%) die obersten beiden Plätze auf dem DAX-Tableau. Vonovia bildete das Schlusslicht mit einem nachrichtenlosen Abschlag von 1,79 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,47 Prozent höher bei 34.991 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss lediglich 0,03 Prozent fester bei 15.817 Zählern. An der NYSE gab es 1.587 Kursgewinner und 1.277 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. 92 neuen 52-Wochen-Hochs standen neun Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,32 Prozent auf 1,0844 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um neun Basispunkte auf 4,53 Prozent nach oben. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich nach einem stärker als erwarteten Anstieg der Lagerbestände um 2,20 Prozent auf 76,54 USD. Gold notierte an der Comex 0,17 Prozent tiefer bei 1.963 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent tiefer bei 160,52 Punkten. Belastend wirkten chinesische Daten zu den Immobilienpreisen, die den stärksten Rückgang seit acht Jahren auswiesen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.765) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, der Industrieproduktion und dem Philadelphia-Fed-Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens, Walmart und Alibaba. Die Aktie von HelloFresh dürfte zur heutigen Eröffnung unter einer gestern Abend erfolgten Gewinnwarnung leiden.