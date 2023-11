Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November 2021 erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete ein ausgeprägter Abschwung, der in der Spitze zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli 2022 bei 20,68 EUR gesehenen Verlaufstief aus konnte der Wert einen Aufwärtstrend initiieren, der ihn bis auf ein Ende Juli dieses Jahres markiertes Hoch bei 40,27 EUR beförderte. Die anschließende Abwärtskorrektur traf im Bereich der primären Aufwärtstrendlinie Ende Oktober auf Nachfrage. Seither haben die Bullen wieder das Sagen. Zuletzt gewann die Rally begleitet von hohem Volumen an Dynamik. Im gestrigen Handel erreichte das Papier ein 3-Monats-Hoch und den Widerstand der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (aktuell: 34,13 EUR). In der kurzen Frist würde eine Verschnaufpause mit Blick auf die überhitzten markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Rücksetzer gefährden die Aussicht auf weitere Kursavancen nicht, solange dabei die Supportzone bei 29,49-30,86 EUR nicht unterboten wird. Darüber befinden sich mögliche Auffangbereiche bei 32,95-33,27 EUR und 32,11/32,19 EUR. Ein signifikanter Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 34,13/34,17 EUR würde nächste potenzielle Rally-Ziele bei 34,86 EUR, 35,23/35,61 EUR und 37,16-38,14 EUR in den Fokus rücken.