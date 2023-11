Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Der Leitindex DAX setzte jedoch seinen Aufschwung den vierten Tag in Folge fort und schloss 0,24 Prozent fester bei 15.787 Punkten. MDAX und TecDAX verloren derweil 1,84 und 0,52 Prozent. In den drei Indizes gab es 27 Kursgewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,22 Punkte auf ein 9-Wochen-Tief bei 13,87 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Industriewerte (+1,76%) und Versorger (+1,17%) am stärksten gesucht. Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel (-4,13%) und Chemie (-1,94%). Siemens haussierte an der DAX-Spitze nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen um 5,70 Prozent und überwand damit ihre 200-Tage-Linie. Zalando verlor als Schlusslicht nachrichtenlos 4,60 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent tiefer bei 34.045 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,10 Prozent auf 15.833 Zähler. An der NYSE gab es 1.086 Gewinner und 1.761 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 71 Prozent. Es gab 46 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Handel unverändert bei 1,0849 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um acht Basispunkte auf 4,45 Prozent. Gold legte an der Comex um 1,02 Prozent auf 1.984 USD zu. Der Preis für WTI-Öl sackte um 4,88 Prozent auf ein 4-Monats-Tief bei 72,92 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent tiefer bei 160,22 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.829) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem vom italienischen Versicherer Generali. Volkswagen veröffentlicht seine Auslieferungszahlen für Oktober.