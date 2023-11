Nächste Unterstützungen:

15.760

15.694

15.628

Nächste Widerstände:

15.804-15.871

15.941/15.947

15.989-16.000

Die auf Basis des Tagescharts geformte bearishe Shooting-Star-Kerze signalisiert kurzfristige Abwärtsrisiken am erreichten Widerstandsbereich im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements. Auch die im kurzfristigen Zeitfenster überkauften markttechnischen Indikatoren mahnen zur Vorsicht. Die Luft auf der Oberseite erscheint auf Sicht der nächsten Handelstage dünn. Eine Konsolidierung der laufenden Rally ist nun der charttechnische Normalfall. Mit Blick auf die Unterseite ist der Gap-Support bei 15.760 Punkten relevant. Ein signifikanter Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde das Konsolidierungsszenario preislich bestätigen. Weitere Unterstützungen liegen bei 15.694 Punkten, 15.628 Punkten, 15.578 Punkten, 15.437 Punkten und 15.329-15.346 Punkten. Ein Anstieg über die breite Widerstandszone bei 15.804-15.871 Punkten per Tagesschluss würde für eine weitere Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 15.941/15.947 Punkte und 15.989-16.000 Punkte sprechen.