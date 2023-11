Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November vergangenen Jahres bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen Boden ausbilden und einen dynamischen Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt korrigierte er diese Rally ab August nach dem Erreichen des 38,2%-Fibonacci-Retracements im Rahmen eines dreiwelligen Rücksetzers bis auf im September gesehene 93,22 EUR. Mit dem am Freitag erfolgten Ausbruch über das August-Hoch bis auf ein 2-Jahres-Hoch bei 123,00 EUR wurde ein Anschlusskaufsignal generiert und der primäre Aufwärtstrendbestätigt. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause im Bereich der nächsten Ziel- und Widerstandsregion bei 123,53-124,03 EUR nicht überraschen. Darüber befinden sich potenzielle Ziele und Hürden bei 128,00-129,78 EUR, 135,26 EUR, 137,73 EUR und 140,40/142,76 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Papier über nächste mögliche Supportbereiche bei 119,20 EUR und 114,65-115,45 EUR. Die Bullen bleiben im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position, solange die letztgenannte Unterstützung nicht per Tagesschluss unterboten wird. Erste bearishe Signale entstünden im Falle der Verletzung der weiteren Auffangbereiche bei 108,75 EUR und 100,55-106,50 EUR. Das langfristig bullishe Chartbild würde erst unterhalb von 93,22 EUR neutralisiert.