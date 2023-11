Der deutsche Aktienmarkt profitierte zum Wochenausklang weiter von Erwartung einer Entspannung an der Zinsfront. Der DAX schloss 0,84 Prozent fester bei 15.919 Punkten und damit auf einem 2-Monats-Hoch. Auf Wochensicht befestigte sich der Leitindex um 4,50 Prozent. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 1,22 respektive 0,51 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 80 Kursgewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,75 Punkte auf 13,12 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance endete nur der Technologiesektor (-0,74%) im Minus. Dieser hatte jedoch in der Wochenperformance (+12,98%) klar die Nase vorne. Die deutlichsten Zugewinne waren bei Banken (+2,07%) und Finanzdienstleistern (+1,57%) zu beobachten. Siemens Energy (+7,55%) rangierte nachrichtenlos an der DAX-Spitze. Im MDAX zog Delivery Hero um 2,11 Prozent an. Hier stützte die Bloomberg-Meldung, wonach die chinesische Meituan eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüfe.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nahezu unverändert bei 34.947 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um hauchdünne 0,03 Prozent auf 15.838 Zähler zu. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten Aufschläge verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. 59 neuen 52-Wochen-Hochs standen 13 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar blieb unter Druck und musste den zweitgrößten Wochenverlust des Jahres hinnehmen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,47 Prozent fester bei 1,0905 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf ein 8-Wochen-Tief bei 4,44 Prozent nach. Gold handelte an der Comex 0,21 Prozent schwächer bei 1.983 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 3,91 Prozent auf 75,95 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh gestützt von den positiven Vorgaben der Wall Street überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,38 Prozent fester bei 161,50 Punkten. Auffällige Stärke zeigte der Hang Seng Index in Hongkong (+1,81%). Der japanische Nikkei 225 (-0,59%) fiel derweil durch Schwäche auf. Die chinesische Notenbank PBoC ließ die Leitzinsen (LPR) für einjährige und fünfjährige Kredite unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.916) ein nur wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise und den Index der US-Frühindikatoren. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sto und Zoom Video Communications (nach US-Börsenschluss).