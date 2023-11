Nächste Unterstützungen:

15.904

15.862

15.760-15.784

Nächste Widerstände:

15.952

15.989/15.993

16.043/16.060

Der Index verbleibt damit ungeachtet der auf Basis des Stundencharts überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren in der Hand der Bullen. Negative Divergenzen in den Momentum-Oszillatoren und Sentimentdaten, die eine Anlegereuphorie auf einem Jahreshoch ausweisen, stellen weitere Warnsignale in Richtung Konsolidierung/Korrektur dar. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Die Saisonalität gestaltet sich derweil bis Jahresende positiv. Laut Daten von Seasonax konnte der DAX in den letzten zehn Vorwahljahren des US-Präsidentschaftszyklus zwischen dem 20. November und Jahresende acht Mal Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrugen sie 3,28 Prozent (Median: +3,59%). Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 15.952 Punkten per Stundenschluss würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 15.989/15.993 Punkte und 16.043/16.060 Punkte ermöglichen. Je nach Ausgestaltung der zeitnah zu erwartenden Verschnaufpause wäre in der mittelfristigen Perspektive ein Wiedersehen mit dem Rekordhoch aus dem Juli (16.529) möglich. Nächste Unterstützungen liegen derzeit bei 15.904 Punkten, 15.862 Punkten und 15.760-15.784 Punkten. Kritisch für die Bullen würde es erst unterhalb der Supportzone 15.172-15.364 Punkte.