Der Silberpreis hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD verzeichnet und hiervon ausgehend einen Aufwärtstrend etablieren können. Im Mai markierte er ein Jahreshoch bei 26,12 USD und ging in den Korrekturmodus über. Bei 20,67 USD traf das Edelmetall im Oktober auf Kaufinteresse. Nach einem ersten Erholungsschub rang die Notierung über mehrere Wochen mit dem Widerstandscluster der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage. Der jüngste dynamische Kursschub vom November-Tief (21,86 USD) beförderte sie über diese Hürden. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die mehrmonatige Abwärtstrendlinie bei aktuell 24,20 USD. Deren nachhaltige Überwindung würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 24,83-25,25 USD, 25,55 USD und 26,12/26,20 USD. Oberhalb der letztgenannten Zone würde ein langfristig relevantes Anschlusskaufsignal generiert. Mit Blick auf die Unterseite ist die Preiskurve derzeit bei 23,20-23,27 USD und 22,99 USD unterstützt. Darunter käme es bereits zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 22,69/22,73 USD und 22,20-22,40 USD. Unmittelbar bearish wäre ein Rutsch unter 21,86 USD zu werten. In diesem Fall müsste ein neuerlicher Test des Tiefs bei 20,67 USD eingeplant werden. Die Saisonalität liefert ab dem 30. November Rückenwind. Laut Daten von Seasonax konnte der Kurs in den vergangenen zehn Jahren zwischen diesem Datum und dem 27. Dezember neun Mal Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrug die Rendite dieses Musters 4,63 Prozent (Median: +3,61%).