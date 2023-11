Der deutsche Aktienmarkt gönnte sich zum Wochenstart eine Verschnaufpause nach der jüngsten Rally. Der DAX verabschiedete sich nach einem lustlosen und volumenschwachen Geschäft 0,11 Prozent tiefer bei 15.901 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX verbuchten derweil Zugewinne von 0,42 beziehungsweise 0,85 Prozent. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 36 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 89 Prozent, was auf einen Kurseinbruch bei der Bayer-Aktie zurückzuführen war. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten Softwareaktien (+1,85%) und Einzelhandel (+1,35%) am deutlichsten zulegen. Am schwächsten präsentierte sich Pharma & HealthCare (-5,17%). Bayer zog mit einem Kurssturz um 17,96 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Das Papier litt unter der Bekanntgabe des Abbruchs einer Phase-III-Studie zum wichtigsten Medikamentenkandidaten Asundexian. Daneben sollen die Leverkusener nach einem Urteil in den USA in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat (Roundup) 1,56 Milliarden USD an Kläger aufgrund von Krebserkrankungen zahlen.

An der Wall Street setzte der Dow Jones Industrial seinen Kursaufschwung mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 35.151 Punkte fort. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,19 Prozent auf ein neues Jahreshoch bei 16.027 Zähler an. Er konnte damit das bisherige Hoch aus dem Juli per Tagesschluss knacken. 60 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Es gab 49 neue 52-Wochen-Hochs und sieben Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD legte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,28 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 1,0946 USD zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 4,42 Prozent. Gold notierte an der Comex 0,23 Prozent tiefer bei 1.980 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 2,09 Prozent auf 77,63 USD und testete zwischenzeitlich den Widerstand der 200-Tage-Linie (78,15 USD).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,81 Prozent fester bei 163,21 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.917) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Verkauf bestehender Häuser sowie auf den Chicago Fed National Activity Index. Unternehmensseitig gibt es nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen unter anderem von NVIDIA und HP. Im Anlegerfokus stehen zudem Teamviewer und Gea. Beide Aktien dürften zur heutigen Eröffnung unter den gestern Abend bekannt gewordenen Platzierungen großer Pakete seitens der Großaktionäre Permira respektive Groupe Bruxelles Lambert leiden.