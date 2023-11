Diese Analyse wurde am 22.11.2023 um 07:20 Uhr erstellt.

Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) hatte im November 2021 ein Dekadenhoch bei 51,56 EUR markiert. Hiervon ausgehend weist sie einen langfristigen Abwärtstrend auf. Zuletzt verbuchte das Papier am 30. Oktober dieses Jahres ein 3-Jahres-Tief bei 32,74 EUR. Nach einer schwungvollen mehrtägigen Erholung konsolidierte der Wert in einer Seitwärtsbewegung. Im gestrigen Handel brach der Wert mit einer langen bullishen Tageskerze aus der Konsolidierung nach oben aus. Er verzeichnete dabei ein 5-Wochen-Hoch und überwand die 50-Tage-Linie. Als potenzielle nächste Erholungsziele und Widerstände fungieren die Bereiche 37,26-37,50 EUR, 37,87/37,91 EUR und 38,64-39,55 EUR. Darüber würde die fallende 200-Tage-Linie bei derzeit 40,65 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung dieser Durchschnittslinie, käme es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Unterstützt ist die Notierung aktuell bei 36,75 EUR und 36,08 EUR. Darunter würde das kurzfristige technische Bias von derzeit bullish auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es wieder im Fall eines Tagesschluss unterhalb von 35,09 EUR, dann mit möglichem Ziel bei 32,74/33,35 EUR.