Diese Analyse wurde am 23.11.2023 um 07:25 Uhr erstellt.

Die Aktie von Symrise (WKN: SYM999) hatte im November 2021 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 132,65 EUR erzielt. Darunter etablierte sie einen primären Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Die Schwungkraft auf der Unterseite ließ in den vergangenen Monaten deutlich nach und das Papier fand wiederholt Unterstützung entlang der fallenden Supportlinie, die die Zwischentiefs vom März und Oktober 2022 verbindet. Zuletzt verzeichnete der Wert am 9. Oktober dieses Jahres bei 87,38 EUR ein 3-Jahres-Tief. Das Kursgeschehen darüber entwickelte sich zu einer mittelfristig relevanten Bodenbildung. Diese wurde mit dem jüngsten Aufschwung bestätigt. Der Wert konnte zunächst das massive Widerstandscluster bei rund 97 EUR aus dem Weg räumen und im gestrigen Handel schließlich das Reaktionshoch vom Juli (100,45 EUR) überwinden. Er notiert nun auf einem 6-Monats-Hoch und mehr als 5 Prozent oberhalb der zuletzt geknackten 200-Tage-Linie. Als nächste potenzielle Kursziele fungieren die Regionen 102,78 EUR und 103,62-104,67 EUR. Diese könnten Anlass für eine Konsolidierung oder einen deutlicheren Pullback bieten. Weitere Barrieren liegen bei 106,42/106,65 EUR und 110,02/110,35 EUR. Darüber würde schließlich der langfristige Abwärtstrend gebrochen mit Kurschancen in Richtung zunächst 112,30/112,55 EUR und 115,36/115,65 EUR. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Pullbacks liegen derzeit bei 100,45 EUR, 99,04-99,60 EUR, 98,46 EUR und 96,63-97,04 EUR. Ein Rutsch unter die letztgenannte massive Supportzone würde das aktuell bullishe Bild neutralisieren. Unmittelbar bearish würde es erst unter 93,08-93,59 EUR. Dann wäre ein Wiedersehen mit der Zone 87,38-88,94 EUR zu favorisieren.