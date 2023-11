Die Aktie von CompuGroup Medical (WKN: A28890) bewegt sich ausgehend vom im November 2020 bei 85,40 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Nach dem Markieren eines Verlaufstiefs bei 30,56 EUR im November 2022 zeigte das Papier eine mittelfristige Erholungsrally bis auf im Mai verbuchte 52,05 EUR. Dort initiierte es erneut einen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt startete der Wert einen Stabilisierungsversuch oberhalb von 33,56 EUR, der sich zu einem mehrwöchigen Boden entwickeln könnte. Hierzu müsste die Notierung die laufende mehrtägige Konsolidierung am Widerstand bei 37,40 EUR nach oben auflösen und nachfolgend das in Rufweite befindliche Ziel- und Widerstandscluster bei 37,92 EUR per Tagesschluss überwinden. Im Erfolgsfall lässt sich eine potenzielle nächste Erholungszielzone bei 39,77-41,24 EUR ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber käme es zu einer leichten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Unmittelbar bullish würde es in diesem Zeitfenster schließlich jenseits der Hürde bei 42,81-44,99 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleibt die Aussicht auf einen zeitnahen Ausbruchsversuch auf der Oberseite plausibel, solange der nächste Supportbereich bei 36,13-36,62 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter entstünden hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 35,35 EUR und 33,56-34,46 EUR.