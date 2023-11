Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA blieb der Handel volumenschwach und lustlos. Besser als befürchtet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für den November wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,23 Prozent fester auf einem 3-Monats-Hoch bei 15.995 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,13 beziehungsweise 0,07 Prozent. In den drei Indizes gab es 49 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete nach einem zwischenzeitlichen Test des Juni-Tiefs 0,08 Punkte höher bei 13,13 Zählern. Stärkste Sektoren waren Software (+0,77%) und Versorger (+0,65%). Am schwächsten tendierte der Automobilsektor (-0,40%). Die größten Kursgewinner im DAX waren Deutsche Börse (+1,07%), Commerzbank (+0,95%) und SAP (+0,95%). Die deutlichsten Verluste im Leitindex verbuchten Porsche AG (-4,28%), Rheinmetall (-1,90%) und Zalando (-1,30%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent tiefer bei 161,76 Punkten. Besonders deutliche Abgaben waren beim Hang Seng Index (-1,52%) zu beobachten. Der japanische Nikkei 225 (+0,79%) tendierte nach dem Feiertag fest. Die Kerninflationsrate mit Blick auf die Verbraucherpreise im Land der aufgehenden Sonne wurde für den Oktober mit 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet (Konsensschätzung: +3,0% nach +2,8% im September). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.996) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum heimischen BIP im 3. Quartal und den ifo-Geschäftsklimaindex für November. Am Nachmittag stehen die US-Einkaufsmanagerindizes von S&P Global im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von W&W. Im gestrigen nachbörslichen Handel zog die Aktie der BASF auf Tradegate zwischenzeitlich bis auf 44,60 EUR an und notierte zuletzt bei 44,20 EUR. Auslöser war eine Bloomberg-Meldung, wonach der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) den Kauf der BASF-Tochter Wintershall Dea erwägt. Die Allianz-Aktie könnte Impulse von einer Investorenveranstaltung erhalten. In den USA findet feiertagsbedingt lediglich ein verkürzter Börsenhandel statt. Die Aktienmärkte dort schließen um 19.00 Uhr MEZ die Pforten.