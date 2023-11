Nächste Unterstützungen:

15.958-15.974

15.946

15.932

Nächste Widerstände:

15.998-16.013

16.043/16.060

16.081

An der technischen Ausgangslage ergaben sich keine Veränderungen. Im Rahmen des intakten und erneut bestätigten Aufwärtstrends vom Oktober-Tief bleibt das Risiko für eine zeitnah einsetzende mehrtägige Konsolidierung oder Korrektur mit Blick auf die überhitzte Lage in diversen Indikatoren aus den Bereichen Momentum, Marktbreite und Sentiment erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Engagements erscheinen aus Chance-Risiko-Erwägungen vorrangig nach Kursschwäche wieder interessant. Saisonal neigt der Index in der kurzen Frist zur Verschnaufpause. Laut Seasonax verbuchte er in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 24. November bis 14. Dezember eine Durchschnittsrendite von minus 1,09 Prozent (Median: -0,99%). Nächster Widerstand liegt heute bei 15.998-16.013 Punkten. Ein Anstieg darüber per Stundenschluss könnte die laufende Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 16.043/16.060 Punkte, 16.081 Punkte und eventuell 16.123/16.141 Punkte. Bearishe Signale im Sinne eines möglichen Beginns einer Konsolidierung oder eines deutlicheren Rücksetzers entstünden unterhalb von 15.958-15.974 Punkten, 15.946 Punkten und 15.932 Punkten. Potenzielle Auffangbereiche darunter lauten 15.891 Punkte, 15.855 Punkte und 15.760-15.784 Punkte.