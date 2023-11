Diese Analyse wurde am 27.11.2023 um 07:25 Uhr erstellt.

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hatte im September 2022 bei 37,90 EUR ein 2-Jahres-Tief verzeichnet. Nach einem Aufschwung bis auf im Februar gesehene 54,04 EUR orientierte sie sich bei geringer Dynamik wieder südwärts bis auf im Oktober verbuchte 40,25 EUR. Die darüber geformte Bullish-Engulfing-Tageskerze triggerte eine Rally, die einen mehrwöchigen Doppelboden komplettierte. Zuletzt ging der Anteilsschein unterhalb des Rallyhochs bei 45,37 EUR in den Konsolidierungsmodus über. Im charttechnischen Fokus steht nun die wichtige Ziel- und Widerstandszone bei derzeit 45,74-46,53 EUR, wo sich unter anderem das Spiegelungsziel des Doppelbodens, die fallende 200-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch befinden. Ein ernsthafter Test dieser Kursregion ist zu favorisieren. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung zunächst 47,38-47,59 EUR und eventuell 48,29-48,41 EUR. Der übergeordnete Abwärtstrend würde schließlich oberhalb von 49,59 EUR gebrochen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportregionen bei 43,51-43,89 EUR und 42,72-43,00 EUR. Darunter käme es zu einer Eintrübung der kurz- bis mittelfristigen Ausgangslage mit möglichem Ziel 40,25 EUR.