Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss klar die positiven Vorzeichen. Der dritte Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex in Folge wirkte sich jedoch nicht auf das Kursgeschehen aus. Die Umsätze blieben aufgrund eines feiertagsbedingt nur verkürzten Handels an der Wall Street dünn. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 16.029 Punkten aus der Xetra-Sitzung. Auf Wochensicht konnte er die vierte Woche in Folge um 0,69 Prozent zulegen. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Berichtstag um 0,43 Prozent. Gegen den Trend notierte der TecDAX leicht im Minus mit 0,06 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 65 Kursgewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,18 Punkte auf 12,95 Zähler und verbuchte damit den niedrigsten Schluss seit dem im Juni gesehenen Jahrestief (12,71). Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Chemiewerte (+1,33%) und Einzelhandelstitel (+0,96%) am stärksten gesucht. Auffällig schwach präsentierte sich derweil der Softwaresektor (-0,93%). Im nachrichtlichen Fokus standen BASF (+1,76%) und Covestro (+2,23%). Medienberichten zufolge prüft Adnoc ein Übernahmeangebot für die BASF-Tochter Wintershall. Hierdurch rückten auch wieder Spekulationen über einen Kauf von Covestro durch Adnoc in den Vordergrund. Continental (+2,03%) wurde von einer positiven Analysteneinschätzung seitens Barclays angetrieben. SAP verlor als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos 1,00 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 35.390 Punkten an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sank derweil um 0,12 Prozent auf 15.982 Zähler. 71 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 71 Prozent. 89 neuen 52-Wochen-Hochs standen sechs Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,32 Prozent auf 1,0941 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 2,02 Prozent auf 75,54 USD. Gold handelte an der Comex 0,51 Prozent fester bei 2.003 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent tiefer bei 160,70 Punkten. Die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen stiegen im Oktober um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich schwächer als im Vormonat. Der CSI 300 gab um 1,20 Prozent nach. Die Aktien chinesischer Elektroautohersteller standen besonders unter Druck. Hier belasteten Meldungen, wonach BYD (-4,20%) seine Preise senken werde. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.024) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Healthineers.