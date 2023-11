Nächste Unterstützungen:

15.991

15.973

15.932-15.958

Nächste Widerstände:

16.043

16.060

16.081

Die Bullen verfügen im Rahmen der am Oktober-Tief gestarteten Rally weiterhin über den charttechnischen Vorteil. Zugleich bleibt das Risiko einer zeitnah einsetzenden Konsolidierung oder Korrektur mit Blick auf die in der kurzen Frist überhitzten technischen Indikatoren deutlich erhöht. Die Einnahme neuer Long-Positionen erscheint daher unter Chance-Risiko-Aspekten vorrangig in Kursschwäche und anschließenden Stabilisierungsanzeichen hinein interessant. Der Index erreichte mit den jüngsten Kursavancen eine mittelfristig relevante Widerstandszone, die sich bis 16.141 Punkte erstreckt. Nächste Intraday-Hürden lauten 16.043 Punkte, 16.060 Punkte und 16.081 Punkte. Darüber wäre ein Ausloten der Region 16.123/16.141 Punkte zu erwarten. Deren Überwindung würde die Oberkante der Abwärtslücke vom 2. August bei 16.240 Punkten als nächstes Ziel in den Fokus rücken. Nächste Unterstützungen liegen heute bei 15.991 Punkten, 15.973 Punkten und 15.932-15.958 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Zone entstünde ein preisliches Indiz für den Start eines deutlicheren Rücksetzers in Richtung 15.855 Punkte, 15.760-15.784 Punkte und derzeit 15.666 Punkte (200-Tage-Linie).