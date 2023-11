Diese Analyse wurde am 28.11.2023 um 07:28 Uhr erstellt.

Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR eingezogen. Die hier gestartete dynamische Rally beförderte sie bis auf im Mai gesehene 12,29 EUR und damit knapp unter das im Februar 2022 verbuchte Mehrjahreshoch (12,54 EUR). Seither korrigierte der Anteilsschein den Aufwärtsimpuls. Ausgehend vom im Oktober notierten Korrekturtief bei 10,43 EUR meldeten sich die Bullen wieder zurück und beförderten den Wert über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien, die korrektive Abwärtstrendlinie und im gestrigen Handel schließlich über die horizontale Hürde in Gestalt der Reaktionshochs vom Juli und September sowie der Abwärtslücke vom 18. Mai. Ein signifikanter Tagesschluss über die steigende Eindämmungslinie bei aktuell 11,94 EUR würde den bullishen Ausbruch bestätigen und nächste potenzielle Kursziele und Barrieren bei 12,29 EUR, 12,54-12,80 EUR, 13,00 EUR und 13,44/13,50 EUR in den Fokus rücken. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise spätestens im Supportbereich 11,49-11,66 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um den Aufschwung nicht zu gefährden. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 11,25-11,29 EUR. Unmittelbar bearish wäre die Verletzung des Reaktionstiefs bei 11,09 EUR zu werten.