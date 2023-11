Der deutsche Aktienmarkt setzte am Dienstag seine Verschnaufpause auf hohem Niveau fort. Der DAX schloss 0,17 Prozent fester bei 15.993 Punkten. Der TecDAX rückte um 0,19 Prozent vor. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,41 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 41 Gewinner und 53 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,02 Punkte höher bei 13,52 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,89%) die Nase vorne, vor Versorgern (+1,85%). Beide Sektoren profitierten von weiter fallenden Marktzinsen. Schwächste Sektoren waren Einzelhandel (-3,59%) und Pharma & HealthCare (-0,96%). RWE (+3,05%) belegte nach dem Kapitalmarkttag die DAX-Spitze. Der Versorger hatte sich sehr zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven gezeigt. Charttechnisch überwand die Aktie schwungvoll die zuletzt deckelnde 200-Tage-Linie und markierte ein 3-Monats-Hoch. Ebenfalls gesucht waren Infineon (+2,01%) und Commerzbank (+1,41%). Auffällige Schwäche im Leitindex war bei Zalando (-5,41%), Bayer (-3,49%) und Siemens Energy (-2,59%) zu beobachten. Diese drei Werte sind bezogen auf den prozentualen Abstand zu ihren oberhalb der aktuellen Notierung liegenden 200-Tage-Linien auch die drei übergeordnet schwächsten Titel im DAX.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,24 Prozent auf 35.417 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,30 Prozent aufwärts auf 16.010 Zähler. An der NYSE gab es 1.438 Kursgewinner und 1.393 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 58 Prozent. 68 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent fester auf einem 3-Monats-Hoch bei 1,0984 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 4,34 Prozent. Edelmetalle profitierten stark von dieser Intermarket-Situation. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,46 Prozent auf 2.042 USD. Silber und Platin legten um 1,42 respektive 2,71 Prozent zu. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 2,10 Prozent auf 76,43 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent tiefer bei 161,74 Punkten. Die Börse in Hongkong zeigte auffällige Schwäche. Hier belastete, dass Meituan (-11,84%) vor einem langsameren Wachstum warnte. Daneben stand der Bankensektor (-1,99%) in Japan unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.007) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Verbraucherpreisdaten und die BIP-Daten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aroundtown und Prosus. Nach US-Börsenschluss liefert Salesforce.com sein Zahlenwerk zum 3. Quartal ab.