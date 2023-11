Am deutschen Aktienmarkt hatten zur Wochenmitte die Bullen das Sagen. Kurstreibend wirkten deutlich fallende Marktzinsen sowie die Hoffnung auf bereits im ersten Halbjahr 2024 einsetzende Leitzinssenkungen durch die Fed und EZB. Die globalen Anleihekurse gemessen am Bloomberg Global Aggregate Index befinden sich auf dem Weg, den stärksten Monatsanstieg seit 15 Jahren zu verbuchen. In Deutschland sank die Inflationsrate im November auf 3,2 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Juni 2021. Die Konsensschätzung hatte auf einen Stand von 3,5 Prozent nach 3,8 Prozent im Oktober gelautet. Der Euro-Bund-Future überwand erstmals seit Dezember 2021 seine 200-Tage-Linie. Der DAX zog um 1,09 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 16.166 Punkten an. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,18 respektive 1,85 Prozent. In den drei Indizes gab es 75 Kursgewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 88 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,01 Punkte tiefer bei 13,52 Zählern. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,11%) und Automobile (+2,21%). Gegen den Trend schwächelten die Sektoren Versorger (-0,36%) und Versicherungen (-0,14%). Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 4,16 Prozent. Stark im Markt lagen auch Sartorius (+3,48%), Zalando (+3,42%), adidas (+3,25%) und BMW (+3,12%). RWE hielt mit einem Minus von 0,76 Prozent die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,04 Prozent fester bei 35.430 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,14 Prozent auf 15.988 Zähler. Beide Indizes kamen damit deutlich von ihren Tageshochs zurück. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 1,0973 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sieben Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 4,27 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,29 Prozent auf 2.046 USD. WTI-Öl stieg um 1,75 Prozent auf 77,75 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent fester bei 162,44 Punkten und dürfte damit den stärksten Monatsanstieg seit Januar verbuchen. Die offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes für den November kamen schwächer als erwartet herein und signalisierten eine wirtschaftliche Kontraktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft. Der Aktienindex CSI 300 gab um 0,11 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.193) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und den PCE-Preisindex in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Remy Cointreau und der Deutschen Beteiligungs AG. Jenoptik und Rational stehen mit Kapitalmarkttagen im Anlegerfokus.