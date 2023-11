Nächste Unterstützungen:

16.123/16.144

16.043/16.060

15.993-16.010

Nächste Widerstände:

16.209-16.240

16.276

16.338

Der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief wurde mit dem gestrigen Kursgeschehen bestätigt. Zugleich bleibt das Risiko einer zeitnah einsetzenden mehrtägigen Konsolidierung oder Korrektur erhöht. Hierfür sprechen das Anlegersentiment, die überhitzte Lage in den markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts und Tagescharts, die kurzfristige Saisonalität auf Sicht der nächsten 2-Wochen, die Wellenstruktur sowie die nun erreichte Hürde in Gestalt der Abwärtslücke vom 2. August. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 16.209-16.240 Punkten per Tagesschluss würde ein Signal für eine weitere unmittelbare Ausdehnung des Aufschwungs in Richtung 16.276 Punkte, 16.338 Punkte, 16.406-16.446 Punkte und 16.529 Punkte (Rekordhoch vom Juli) liefern. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 16.123/16.144 Punkten. Ein Rutsch darunter per Stundenschluss würde nun ein erstes Warnsignal an die Bullen senden. Potenzielle nächste Auffangregionen darunter lassen sich bei 16.043/16.060 Punkten und 15.993-16.010 Punkten ausmachen. Zu einem Bruch des Erholungstrends käme es schließlich unterhalb von 15.915 Punkten.