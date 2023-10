Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen primären Abwärtstrend, der ihn bis auf ein am 3. November 2022 verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 93,40 EUR zurückwarf. Im Rahmen des seither laufenden Erholungstrends traf die Notierung ab Juli im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements auf Widerstand. Die unterhalb des Rallyhochs bei 188,60 EUR ausgebildete mehrwöchige Stauzone löste sie im September bearish auf und korrigierte bis auf ein am Donnerstag verbuchtes 3-Monats-Tief bei 155,24 EUR. Der dort geformten bullishen Hammer-Kerze folgte am Freitag ein kräftiger Kurssprung, der den Anteilsschein begleitet von hohem Handelsvolumen wieder deutlich über die am Mittwoch unterschrittene steigende 200-Tage-Linie katapultierte. Mögliche Rücksetzer sollten die Aktie nicht mehr per Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie bei derzeit 160,04 EUR führen, um das bullishe Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Potenzielle nächste Hürden und Erholungsziele lauten 167,94/168,52 EUR, 171,86 EUR und 175,08-176,47 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde auch das mittelfristige Bias aufhellen und für einen neuerlichen Vorstoß an die Widerstandsregion 186,19-188,60 EUR sprechen. Unmittelbar bearish würde es derweil im Fall einer Verletzung der beiden Supportmarken 157,60 EUR und 155,24 EUR. In diesem Fall sollte eine Ausdehnung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 152,23 EUR, 146,42/147,62 EUR und 135,32-141,00 EUR eingeplant werden.